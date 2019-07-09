Порошенко заробив за півроку більше півмільярда

Додано: Пон 29 лип, 2019 01:57

equinox написав: На Пороха чомусь досі немає нічого, хоча компромат збирало ФСБ На Пороха чомусь досі немає нічого, хоча компромат збирало ФСБ

Ага, фсб. И ми-6 и моссадомОно каким боком?А по доказательствам - их полно, если вынуть голову из песка.Например, есть прямое свидетельство соучасника Порошенко Онищенко - о взятках, где сам Онищенко был в роли посредника."Коля хороший парень". На десяток миллионов долларов, примерно."по словам Онищенко, Злочевскому удалось договориться с Порошенко о взаимодействии на следующих условиях: его оставляют в покое и дела закрывают,а взамен Злочевский делится с Порошенко долей в бизнесе, который купил у самого богатого польского бизнесмена Яна Кульчика. Речь идет о газодобывающей компании "КУБ-Газ", владеющей пятью лицензиями на добычу и одной лицензией на разведку на востоке Украины.Онищенко также отметил, что Злочевский поступил весьма мудро и взял в наблюдательный совет нефтегазовой компании Burisma (он там совладелец) сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена"Трамп вот даже заинтересовался насчет сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пишут "злые языки"И хотя это только один эпизод, но по нему пройдясь, уверен, что можно выйти на много разных интересных вещей.