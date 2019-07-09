А где он их взял?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:43
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:45
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:53
Это тянет на меньше, чем Порох нацарювал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:52
Схемы, потоки, офшоры. Это деньги страны и людей.
Присвоил - значит украл. Рано или поздно все становится на свои места.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 28 лип, 2019 21:29
p_a_l а скільки б ти дав бєні, за вкрадені мільярди з Привату?
На Пороха чомусь досі немає нічого, хоча компромат збирало ФСБ.
Додано: Нед 28 лип, 2019 21:34
Re: Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
Вам то кто доложил, что на ПОПа ничего нет?
Все ждет своего часа.
А восемь дел уже расследует ДБР.
Додано: Пон 29 лип, 2019 01:57
Re: Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
Ага, фсб. И ми-6 и моссадом Оно каким боком?
А по доказательствам - их полно, если вынуть голову из песка.
Например, есть прямое свидетельство соучасника Порошенко Онищенко - о взятках, где сам Онищенко был в роли посредника.
"Коля хороший парень". На десяток миллионов долларов, примерно.
"по словам Онищенко, Злочевскому удалось договориться с Порошенко о взаимодействии на следующих условиях: его оставляют в покое и дела закрывают,а взамен Злочевский делится с Порошенко долей в бизнесе, который купил у самого богатого польского бизнесмена Яна Кульчика. Речь идет о газодобывающей компании "КУБ-Газ", владеющей пятью лицензиями на добычу и одной лицензией на разведку на востоке Украины.
Онищенко также отметил, что Злочевский поступил весьма мудро и взял в наблюдательный совет нефтегазовой компании Burisma (он там совладелец) сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена"
Трамп вот даже заинтересовался насчет сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пишут "злые языки"
И хотя это только один эпизод, но по нему пройдясь, уверен, что можно выйти на много разных интересных вещей.
Додано: Пон 29 лип, 2019 06:16
Re: Порошенко заробив за півроку більше півмільярда
Так Бойко за вишки вже сидить, чи Колесніков за хюндаї? Так само і Порошенко сяде, бо одна справа зелене бла-бла, а інша - докази, а по бєспрєдєлу партнери не дадуть посадити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|