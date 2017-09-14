|
|
|
Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у серпні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лип, 2019 07:17
Пропонуємо до обговорення:
В останньому місяці серпня українці будуть відпочивати на один день більше, ніж зазвичай. Про це це йдеться в нормах, затверджених Кабінетом міністрів в постанові №7, прийнятій 10 січня 2019 року.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у серпні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90025
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 07:17
Фраза "В последнем месяце августа" здорово рассмешила.
-
06049hi
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 14.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:54
стало известно... а до этого было не известно?
-
Tarantino
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 22.09.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|431
|
Нед 28 лип, 2019 09:22
shapo
|
|1
|45
|
Суб 27 лип, 2019 15:30
Laven
|
|5032
|270357
|
Суб 27 лип, 2019 12:07
27661
|