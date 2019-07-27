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Стало відомо, скільки днів
українці відпочиватимуть у серпні

Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у серпні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 07:17

Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у серпні

Пропонуємо до обговорення:
В останньому місяці серпня українці будуть відпочивати на один день більше, ніж зазвичай. Про це це йдеться в нормах, затверджених Кабінетом міністрів в постанові №7, прийнятій 10 січня 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 07:17

Фраза "В последнем месяце августа" здорово рассмешила.
06049hi
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:54

стало известно... а до этого было не известно?
Tarantino
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:34

Пишут не правильно. Пол Украины проведёт праздники на выкапывании не у родившего картофана. Выполняя завет великого товарища Азирова брать лопату и не скиглить. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:59

  Ratatui написав:Пишут не правильно. Пол Украины проведёт праздники на выкапывании не у родившего картофана. Выполняя завет великого товарища Азирова брать лопату и не скиглить. :mrgreen:

та уже давно график работ на плантации сместился, теперь картошку выкапывают в середине августа, а не в конце. Глобальное потепление блин .
Laven
 
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