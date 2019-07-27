|
|
|
Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у серпні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лип, 2019 07:17
Пропонуємо до обговорення:
В останньому місяці серпня українці будуть відпочивати на один день більше, ніж зазвичай. Про це це йдеться в нормах, затверджених Кабінетом міністрів в постанові №7, прийнятій 10 січня 2019 року.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у серпні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90026
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 07:17
Фраза "В последнем месяце августа" здорово рассмешила.
-
06049hi
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 14.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:54
стало известно... а до этого было не известно?
-
Tarantino
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 22.09.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 21:59
Ratatui написав:
Пишут не правильно. Пол Украины проведёт праздники на выкапывании не у родившего картофана. Выполняя завет великого товарища Азирова брать лопату и не скиглить.
та уже давно график работ на плантации сместился, теперь картошку выкапывают в середине августа, а не в конце. Глобальное потепление блин .
-
Laven
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|