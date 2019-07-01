"Нова Пошта" за перше півріччя 2019 року відкрила понад 1200 нових відділень, збільшивши їх загальну кількість до 4 тис.
Дивися повний текст Кількість відділень \"Нової пошти\" збільшилася на 43%.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 09:09
Кількість відділень "Нової пошти" збільшилася на 43%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість відділень \"Нової пошти\" збільшилася на 43%.
Додано: Нед 28 лип, 2019 09:09
Укрпошта могла б брати приклад... Я не про кількість відділень, звісно, їх в Укрпошти й так достатньо, тобто є конкурентна перевага перед Новою поштою, а про якість сервісу.
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