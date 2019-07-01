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Кількість відділень "Нової
пошти" збільшилася на 43%

Кількість відділень "Нової пошти" збільшилася на 43%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 09:09

Кількість відділень "Нової пошти" збільшилася на 43%

Пропонуємо до обговорення:
"Нова Пошта" за перше півріччя 2019 року відкрила понад 1200 нових відділень, збільшивши їх загальну кількість до 4 тис.

Дивися повний текст Кількість відділень \"Нової пошти\" збільшилася на 43%.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 09:09

Укрпошта могла б брати приклад... Я не про кількість відділень, звісно, їх в Укрпошти й так достатньо, тобто є конкурентна перевага перед Новою поштою, а про якість сервісу.
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