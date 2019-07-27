В Україні в 2019 році темпи приросту медіанної зарплати випереджають темпи приросту середньої зарплати.
Дивися повний текст В Україні темпи приросту медіанної зарплати випереджають темпи приросту середньої зарплати (таблиця).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лип, 2019 10:33
В Україні темпи приросту медіанної зарплати випереджають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні темпи приросту медіанної зарплати випереджають темпи приросту середньої зарплати (таблиця).
Додано: Нед 28 лип, 2019 10:33
Порахуйте скільки відсотків українців отримують мінімалку, а тоді кажіть про зростання.
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:04
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|