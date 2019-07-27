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В Україні темпи приросту медіанної
зарплати випереджають...

В Україні темпи приросту медіанної зарплати випереджають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 10:33

В Україні темпи приросту медіанної зарплати випереджають...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році темпи приросту медіанної зарплати випереджають темпи приросту середньої зарплати.

Дивися повний текст В Україні темпи приросту медіанної зарплати випереджають темпи приросту середньої зарплати (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 10:33

Порахуйте скільки відсотків українців отримують мінімалку, а тоді кажіть про зростання.
vovar797
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:04

  vovar797 написав:Порахуйте скільки відсотків українців отримують мінімалку, а тоді кажіть про зростання.

Вже рахували - трохи більше 10%
Faceless
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