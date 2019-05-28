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Jaguar продемонструвала
"найкрасивіший електромобіль у...

Jaguar продемонструвала "найкрасивіший електромобіль у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:08

Jaguar продемонструвала "найкрасивіший електромобіль у...

Пропонуємо до обговорення:
Британці побудували електричний Jaguar E-type Zero на основі класичної моделі 1968 року.

Дивися повний текст Jaguar продемонструвала \"найкрасивіший електромобіль у світі\" (фото).
R2
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