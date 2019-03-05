Кешбек (cashback) - корисна і надзвичайно приємна функція платіжної картки.
Дивися повний текст 📌 Картки з кешбеком: що необхідно знати.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 12:00
Картки з кешбеком: що необхідно знати
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Дивися повний текст 📌 Картки з кешбеком: що необхідно знати.
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:00
Карты и Альфы и Моно для меня лучшие карты с кешбеком. При этом в Альфе кешбек появился гораздо раньше, чем это стало популярным как сегодня.
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