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Картки з кешбеком:
що необхідно знати

Картки з кешбеком: що необхідно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:00

Картки з кешбеком: що необхідно знати

Пропонуємо до обговорення:
Кешбек (cashback) - корисна і надзвичайно приємна функція платіжної картки.

Дивися повний текст 📌 Картки з кешбеком: що необхідно знати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:00

Карты и Альфы и Моно для меня лучшие карты с кешбеком. При этом в Альфе кешбек появился гораздо раньше, чем это стало популярным как сегодня.
KULANDALE
 
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