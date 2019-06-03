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Австрія спростила правила працевлаштування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Австрія спростила правила працевлаштування для іноземців.
Дивися повний текст Австрія спростила правила працевлаштування для іноземців: кому платять більше
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R2
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Додано: Нед 28 лип, 2019 16:04
А в чем упрощения собственно?
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ditriy_4264
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