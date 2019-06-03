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Австрія спростила правила
працевлаштування для...

Австрія спростила правила працевлаштування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:04

Австрія спростила правила працевлаштування для...

Пропонуємо до обговорення:
Австрія спростила правила працевлаштування для іноземців.

Дивися повний текст Австрія спростила правила працевлаштування для іноземців: кому платять більше.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:04

А в чем упрощения собственно?
ditriy_4264
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:58

Это наше СМИ, услышали что то где то на форуме, и несут фигню какую то, толком ничего не знают
buuuld
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