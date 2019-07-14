Однак уже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 16:08
Газ для українців подорожчає - думка експерта
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Дивися повний текст Газ для українців подорожчає - думка експерта.
Додано: Нед 28 лип, 2019 16:13
Охляли что ли. С какого перепугу. Гривна укрепляется, газ в Европе дешевеет.
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