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Газ для українців
подорожчає - думка експерта

Газ для українців подорожчає - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:08

Газ для українців подорожчає - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Однак уже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тис. грн за тисячу кубометрів.

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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:13

Охляли что ли. С какого перепугу. Гривна укрепляется, газ в Европе дешевеет.
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