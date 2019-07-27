Кількість дощів у цьому сезоні негативно вплине на ціни на картоплю - продукт подорожчає на 50-80%.
Дивися повний текст Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36
Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт.
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36
Если сейчас имеем картошку нового сезона по 20 грн, то потом будем иметь по 30-80 грн.
Пора переходить на репу. Йопта (украиноязычное выражение недовольства, никоим образом не являющееся матерным словом)
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:59
Скоро дешевле будет покупать уже пожаренную голландскую в макдаке, чем сырую украинскую в магазине или на базаре :)
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