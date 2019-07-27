RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на картоплю
зростуть до 80% - експерт

Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36

Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Кількість дощів у цьому сезоні негативно вплине на ціни на картоплю - продукт подорожчає на 50-80%.

Дивися повний текст Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90025
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36

Если сейчас имеем картошку нового сезона по 20 грн, то потом будем иметь по 30-80 грн.
Пора переходить на репу. Йопта (украиноязычное выражение недовольства, никоим образом не являющееся матерным словом)
p_a_l
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:59

Скоро дешевле будет покупать уже пожаренную голландскую в макдаке, чем сырую украинскую в магазине или на базаре :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8973
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6158 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:25

  p_a_l написав:Если сейчас имеем картошку нового сезона по 20 грн, то потом будем иметь по 30-80 грн.
Пора переходить на репу. Йопта (украиноязычное выражение недовольства, никоим образом не являющееся матерным словом)


Египет нас спасёт у них при 40 градусах она растёт гадина. А у нас как не засуха так залило, как не залило так баррель подорожал. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 30.11.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:27

Re: Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт

та да, Украина как всегда пробивает дно.Сейчас купил в варусе персик по 19,99/кг и банан по 21,хх/кг. Чихать хотел на картошку по 17 на базаре и на помидоры-сливки по 25. :mrgreen:
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 26.07.18
Подякував: 402 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповіла про шкоду субсидій 1, 2
R2 » Суб 27 лип, 2019 07:34
17 754
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лип, 2019 18:42
shapo
Експерт пояснила, чому газ для населення подорожчає
R2 » Суб 27 лип, 2019 12:52
4 195
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лип, 2019 13:48
witlov8
Ціни на помідори в Україні встановили історичний антирекорд 1 ... 7, 8, 9
R2 » П'ят 19 лип, 2019 08:56
81 5501
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 лип, 2019 15:17
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.