Кількість дощів у цьому сезоні негативно вплине на ціни на картоплю - продукт подорожчає на 50-80%.
Дивися повний текст Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36
Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт.
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36
Если сейчас имеем картошку нового сезона по 20 грн, то потом будем иметь по 30-80 грн.
Пора переходить на репу. Йопта (украиноязычное выражение недовольства, никоим образом не являющееся матерным словом)
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:59
Скоро дешевле будет покупать уже пожаренную голландскую в макдаке, чем сырую украинскую в магазине или на базаре :)
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:25
Египет нас спасёт у них при 40 градусах она растёт гадина. А у нас как не засуха так залило, как не залило так баррель подорожал.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:27
Re: Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт
та да, Украина как всегда пробивает дно.Сейчас купил в варусе персик по 19,99/кг и банан по 21,хх/кг. Чихать хотел на картошку по 17 на базаре и на помидоры-сливки по 25.
Додано: Пон 29 лип, 2019 02:13
Ну сейчас картофель еще ранний идет, он всегда дорогой. Основной поток пойдет через месяц.В Беларуси бульба тоже в цене сейчас (12,5 грн за 1 руб)
Но о том что в 2 раза еще подорожает, то я бы этому иксперду-президенту фермеров сказал бы... но просто приведу ссылку на текущие оптовые цены на картошку у соседей
Опт стартует от 15 евроцентов (4,35 грн) за кг.
Даже и комментировать не стану , все сами их жадность видят.
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