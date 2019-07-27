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Ціни на картоплю
зростуть до 80% - експерт

Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36

Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Кількість дощів у цьому сезоні негативно вплине на ціни на картоплю - продукт подорожчає на 50-80%.

Дивися повний текст Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:36

Если сейчас имеем картошку нового сезона по 20 грн, то потом будем иметь по 30-80 грн.
Пора переходить на репу. Йопта (украиноязычное выражение недовольства, никоим образом не являющееся матерным словом)
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:59

Скоро дешевле будет покупать уже пожаренную голландскую в макдаке, чем сырую украинскую в магазине или на базаре :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 02:13

  Ratatui написав:
  p_a_l написав:Если сейчас имеем картошку нового сезона по 20 грн, то потом будем иметь по 30-80 грн.
Пора переходить на репу. Йопта (украиноязычное выражение недовольства, никоим образом не являющееся матерным словом)


Египет нас спасёт у них при 40 градусах она растёт гадина. А у нас как не засуха так залило, как не залило так баррель подорожал. :mrgreen:

Ну сейчас картофель еще ранний идет, он всегда дорогой. Основной поток пойдет через месяц.В Беларуси бульба тоже в цене сейчас (12,5 грн за 1 руб) https://evroopt.by/wp-content/uploads/r ... 019/15.jpg
Но о том что в 2 раза еще подорожает, то я бы этому иксперду-президенту фермеров сказал бы... но просто приведу ссылку на текущие оптовые цены на картошку у соседей https://warszawa.flagma.pl/ru/kartofel- ... 82890.html

Опт стартует от 15 евроцентов (4,35 грн) за кг.
Даже и комментировать не стану , все сами их жадность видят.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:47

EKO

Заграница нам поможет! :lol:
Ratatui
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