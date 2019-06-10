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Бум на електрокари створює
дефіцит матеріалів для...

Бум на електрокари створює дефіцит матеріалів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:40

Бум на електрокари створює дефіцит матеріалів для...

Пропонуємо до обговорення:
Через нарощення виробництва електромобілів в найближчі кілька років може виникнути дефіцит матеріалів, які використовуються для випуску акумуляторів.

Дивися повний текст Бум на електрокари створює дефіцит матеріалів для акумуляторів.
R2
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