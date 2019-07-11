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Які штрафи чекають
"єврономери" з серпня

Які штрафи чекають "єврономери" з серпня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:22

Які штрафи чекають "єврономери" з серпня

Пропонуємо до обговорення:
У серпні стануть чинними нові правила для єврономерів.

Дивися повний текст Які штрафи чекають \"єврономери\" з серпня.
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