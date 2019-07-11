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Які штрафи чекають
"єврономери" з серпня

Які штрафи чекають "єврономери" з серпня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:22

Які штрафи чекають "єврономери" з серпня

Пропонуємо до обговорення:
У серпні стануть чинними нові правила для єврономерів.

Дивися повний текст Які штрафи чекають \"єврономери\" з серпня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:22

Введите ежегодный налог на авто , как в ЕС , и отмените эту " расстаможку " ! И деньги пойдут в державу и коррупцию на таможне прикрутят !
andryxa4444
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:52

люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:58

Re: Які штрафи чекають

Cейчас снова начнуть улицы перекрывать и трассы. Давно с ними пора уже разобраться.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:40

Re: Які штрафи чекають

не буде ніхто нікого штрафувати...
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:43

  andryxa4444 написав:ведите ежегодный налог на авто , как в ЕС , и отмените эту " расстаможку " !

Тоді під Кабміном знову будуть мітингувати АвтоЄвроЗомбі із вимогами відмінити злочинні податки на авто, бо дорого. Їх влаштує тільки повна халява, по іншому ніяк.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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