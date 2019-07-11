У серпні стануть чинними нові правила для єврономерів.
Дивися повний текст Які штрафи чекають \"єврономери\" з серпня.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:22
Які штрафи чекають "єврономери" з серпня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які штрафи чекають \"єврономери\" з серпня.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:22
Введите ежегодный налог на авто , как в ЕС , и отмените эту " расстаможку " ! И деньги пойдут в державу и коррупцию на таможне прикрутят !
Додано: Нед 28 лип, 2019 21:52
люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...
Додано: Нед 28 лип, 2019 21:58
Re: Які штрафи чекають
Cейчас снова начнуть улицы перекрывать и трассы. Давно с ними пора уже разобраться.
Додано: Нед 28 лип, 2019 22:40
Re: Які штрафи чекають
не буде ніхто нікого штрафувати...
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:43
Тоді під Кабміном знову будуть мітингувати АвтоЄвроЗомбі із вимогами відмінити злочинні податки на авто, бо дорого. Їх влаштує тільки повна халява, по іншому ніяк.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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