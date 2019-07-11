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Які штрафи чекають
"єврономери" з серпня

Які штрафи чекають "єврономери" з серпня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:45

andryxa4444

б ляхеры будут вечно недовольный - пока их невыведут как тип
tedswing45
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:35

  Cler написав:люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...

виновато в первую очередь государство которое допустило появление этих 6лях в промышленных масштабах. Если б оно не жевало сопли смотря сквозь пальцы как растет кол-во нерастаможенных авто, а сразу пресекло этот цирк, то и недовольных не было и не пришлось героически принимать трудные решения. но это не наш метод...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:20

  RomanTik написав:
  Cler написав:люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...

виновато в первую очередь государство которое допустило появление этих 6лях в промышленных масштабах. Если б оно не жевало сопли смотря сквозь пальцы как растет кол-во нерастаможенных авто, а сразу пресекло этот цирк, то и недовольных не было и не пришлось героически принимать трудные решения. но это не наш метод...

Так государство выжидало, пока наберётся критическая масса. Ведь так можно же больше заработать )
6лях не оправдываю - сами виноваты.
f-zhorzh
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:22

  логан1919 написав:
  Cler написав:люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...

А если завтра введут налог на воздух, вы будете платить или сознательно идти на нарушение закона?!

Вообще не корректное сравнение. В данном случае закон был, но люди его сознательно нарушали, а государство временно этого не замечало.
f-zhorzh
 
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