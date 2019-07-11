Які штрафи чекають

andryxa4444
б ляхеры будут вечно недовольный - пока их невыведут как тип
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:45
andryxa4444
б ляхеры будут вечно недовольный - пока их невыведут как тип
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:35
виновато в первую очередь государство которое допустило появление этих 6лях в промышленных масштабах. Если б оно не жевало сопли смотря сквозь пальцы как растет кол-во нерастаможенных авто, а сразу пресекло этот цирк, то и недовольных не было и не пришлось героически принимать трудные решения. но это не наш метод...
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:20
Так государство выжидало, пока наберётся критическая масса. Ведь так можно же больше заработать )
6лях не оправдываю - сами виноваты.
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:22
Вообще не корректное сравнение. В данном случае закон был, но люди его сознательно нарушали, а государство временно этого не замечало.
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