Які штрафи чекають

andryxa4444
б ляхеры будут вечно недовольный - пока их невыведут как тип
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:45
andryxa4444
б ляхеры будут вечно недовольный - пока их невыведут как тип
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:35
виновато в первую очередь государство которое допустило появление этих 6лях в промышленных масштабах. Если б оно не жевало сопли смотря сквозь пальцы как растет кол-во нерастаможенных авто, а сразу пресекло этот цирк, то и недовольных не было и не пришлось героически принимать трудные решения. но это не наш метод...
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:20
Так государство выжидало, пока наберётся критическая масса. Ведь так можно же больше заработать )
6лях не оправдываю - сами виноваты.
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:22
Вообще не корректное сравнение. В данном случае закон был, но люди его сознательно нарушали, а государство временно этого не замечало.
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:46
Штрафовать усиленно, а деньги на инфраструктуру.Времени для растаможки и чесного авто было достаточно.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:56
Интересно, а как полиция будет определять на сколько дней произошла просрочка растаможки авто.
Суммы штрафов там очень разнятся...
Додано: Пон 29 лип, 2019 17:23
налоги на воздух в олигархической стране давно уже существуют... если вам что-то не нравиться, то меняйте законодательство в соответствии с законом, а решение вопросов уличными протестами последние 15 лет приводило только к ухудшению жизни в стране... нарушать закон или его соблюдать - это личный выбор каждого, но если вас за это возьмут за задницу, то это будут только ваши проблемы...
Додано: Пон 29 лип, 2019 17:24
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