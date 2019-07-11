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Які штрафи чекають "єврономери" з серпня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:45
andryxa4444
б ляхеры будут вечно недовольный - пока их невыведут как тип
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tedswing45
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:35
Cler написав:
люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...
виновато в первую очередь государство которое допустило появление этих 6лях в промышленных масштабах. Если б оно не жевало сопли смотря сквозь пальцы как растет кол-во нерастаможенных авто, а сразу пресекло этот цирк, то и недовольных не было и не пришлось героически принимать трудные решения. но это не наш метод...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:20
RomanTik написав: Cler написав:
люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...
виновато в первую очередь государство которое допустило появление этих 6лях в промышленных масштабах. Если б оно не жевало сопли смотря сквозь пальцы как растет кол-во нерастаможенных авто, а сразу пресекло этот цирк, то и недовольных не было и не пришлось героически принимать трудные решения. но это не наш метод...
Так государство выжидало, пока наберётся критическая масса. Ведь так можно же больше заработать )
6лях не оправдываю - сами виноваты.
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f-zhorzh
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Додано: Пон 29 лип, 2019 13:22
логан1919 написав: Cler написав:
люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...
А если завтра введут налог на воздух, вы будете платить или сознательно идти на нарушение закона?!
Вообще не корректное сравнение. В данном случае закон был, но люди его сознательно нарушали, а государство временно этого не замечало.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:46
Штрафовать усиленно, а деньги на инфраструктуру.Времени для растаможки и чесного авто было достаточно.
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bklochok
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Додано: Пон 29 лип, 2019 16:56
Интересно, а как полиция будет определять на сколько дней произошла просрочка растаможки авто.
Суммы штрафов там очень разнятся...
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Victor8
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:23
налоги на воздух
логан1919 написав: Cler написав:
люли сознательно шли на нарушение закона, так что сами по большому счёту виноваты...
А если завтра введут налог на воздух, вы будете платить или сознательно идти на нарушение закона?!
в олигархической стране давно уже существуют... если вам что-то не нравиться, то меняйте законодательство в соответствии с законом, а решение вопросов уличными протестами последние 15 лет приводило только к ухудшению жизни в стране... нарушать закон или его соблюдать - это личный выбор каждого, но если вас за это возьмут за задницу, то это будут только ваши проблемы...
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Cler
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:24
Rainbow написав:
Люди борються за свої права і це добре.
вот только бороться за свои права надо законными методами...
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:45
Норм штрафы=) нужно еще больше сделать штраф
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Додано: Пон 29 лип, 2019 23:10
логан1919 написав: Laven написав:
Cейчас снова начнуть улицы перекрывать и трассы. Давно с ними пора уже разобраться.
Ну так разбирайтесь, в чем проблемы? Начинайте жечь все увиденные евробляхи и бить их хозяев.
законными методами, а не методами самих х******. Давайте тут без агрессии.
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Laven
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