Які штрафи чекають

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 06:14
Цікаво, наша держава знов піде на зустріч, активно ридаючої меньшості, чи вчинить як і повинна, показавши тим хто купляв, та розтоможував авто честно, що пошук дірок в законі це безнадійне, та тимчасове діло!
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