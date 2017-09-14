Про це повідомили в і Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Скільки виплатили особам з інвалідністю з дитинства за 5 років.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 22:15
Скільки виплатили особам з інвалідністю з дитинства за 5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки виплатили особам з інвалідністю з дитинства за 5 років.
Додано: Нед 28 лип, 2019 22:15
Только в такой де*** стране,как наша,может существовать термин 60% прожиточного минимума.Люди,вы только вдумайтесь в это!У нас многим людям платят меньше минимума!Как может быть меньше минимума?Остаётся только принудительная украинизация,и тогда всё будет хорошо...Позор.
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