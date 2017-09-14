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Скільки виплатили особам з
інвалідністю з дитинства за 5...

Скільки виплатили особам з інвалідністю з дитинства за 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:15

Скільки виплатили особам з інвалідністю з дитинства за 5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в і Мінсоцполітики.

Дивися повний текст Скільки виплатили особам з інвалідністю з дитинства за 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:15

Только в такой де*** стране,как наша,может существовать термин 60% прожиточного минимума.Люди,вы только вдумайтесь в это!У нас многим людям платят меньше минимума!Как может быть меньше минимума?Остаётся только принудительная украинизация,и тогда всё будет хорошо...Позор.
Scotch
 
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