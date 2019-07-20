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Як отримати міжнародне
посвідчення водія

Як отримати міжнародне посвідчення водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 06:51

Як отримати міжнародне посвідчення водія

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили на сторінці МВФ у фейсбуці.

Дивися повний текст Як отримати міжнародне посвідчення водія.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 06:51

А медосмотр? и карточку что закончил автошколу?
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