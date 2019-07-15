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Як змінився ринок первинної
нерухомості за півроку...

Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:44

Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні DOM.RIA.

Дивися повний текст Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:44

Інтерес покупців до первинної нерухомості зменшився на 6%

кількість новобудов у 2019 році зросла на 8,5%

Як змінилась вартість квадратного метра – ціна по Україні зросла на 7,5%

Попит на товар зменшився і його кількість збільшилась, але при цьому ціна зросла. Закони економіки в Україні працюють не так як скрізь?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:26

NetSerpent инфляция 10%. Рост цен меньше инфляции. Можно сказать цена снизилась.
der meister
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:40

  der meister написав:NetSerpent инфляция 10%. Рост цен меньше инфляции. Можно сказать цена снизилась.


Цены могли бы увеличиться на величину инфляции, если бы и спрос, и предложение было таким же. Но, если и спрос снижается, и предложение повышается, то цены должны быть поменьше инфляции. Хотя, учитывая, что по всему изменения до 10%, возможно всё в пределах статистической погрешности.
yuniverse
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