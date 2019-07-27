Про це йдеться в дослідженні DOM.RIA.
Дивися повний текст Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 09:44
Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку (інфографіка).
Додано: Пон 29 лип, 2019 09:44
Попит на товар зменшився і його кількість збільшилась, але при цьому ціна зросла. Закони економіки в Україні працюють не так як скрізь?
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:26
NetSerpent инфляция 10%. Рост цен меньше инфляции. Можно сказать цена снизилась.
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:40
Цены могли бы увеличиться на величину инфляции, если бы и спрос, и предложение было таким же. Но, если и спрос снижается, и предложение повышается, то цены должны быть поменьше инфляции. Хотя, учитывая, что по всему изменения до 10%, возможно всё в пределах статистической погрешности.
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:18
Можливо, річ у тому, що попит та пропозиція виміряні у різних натуральних величинах, а вартість — у грошах (гривнях).
|