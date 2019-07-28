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Українці можуть
отримати другу пенсію

Українці можуть отримати другу пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:09

Українці можуть отримати другу пенсію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні будуть допрацьовувати пенсійну реформу, а також запускати другу частину системи виплати пенсій.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:10

какое отношение к получению этой "второй пенсии" вообще имеет возраст? Должен иметь только срок выплат взносов и по достижению этого срока - человек может начать получать пенсию независимо от возраста.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53

Тоесть при заработной плате в 15к грн можно рассчитывать на пенсию 3700 грн?
Зачем она такая нужна? С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц и отправлять в банк под проценты.
DoooM
 
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