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Українці можуть
отримати другу пенсію

Українці можуть отримати другу пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:09

Українці можуть отримати другу пенсію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні будуть допрацьовувати пенсійну реформу, а також запускати другу частину системи виплати пенсій.

Дивися повний текст Українці можуть отримати другу пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:10

какое отношение к получению этой "второй пенсии" вообще имеет возраст? Должен иметь только срок выплат взносов и по достижению этого срока - человек может начать получать пенсию независимо от возраста.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53

Тоесть при заработной плате в 15к грн можно рассчитывать на пенсию 3700 грн?
Зачем она такая нужна? С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц и отправлять в банк под проценты.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:44

  DoooM написав:Тоесть при заработной плате в 15к грн можно рассчитывать на пенсию 3700 грн?
Зачем она такая нужна? С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц и отправлять в банк под проценты.

Что тут непонятного, она нужна исключительно чтоб содрать процент с ваших доходов :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:17

  ssnet написав:
  DoooM написав:Тоесть при заработной плате в 15к грн можно рассчитывать на пенсию 3700 грн?
Зачем она такая нужна? С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц и отправлять в банк под проценты.

Что тут непонятного, она нужна исключительно чтоб содрать процент с ваших доходов :mrgreen:

Чем больше лет будет проходить, тем больше будет этот фонд, и больше будет стимул у каждого следующего правительства его украсть, путём обесценивания гривны, например, в 100 000 000 раз. Все ваши накопления станут эквивалентны 0
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44

  DoooM написав:С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц и отправлять в банк под проценты.

Именно! Ведь, в теории, из этих пенсионных отчислений получается сверхдолгий депозит без возможности досрочного снятия - там должны быть соответствующие проценты. А в реальности там сейчас 10-12% годовых. Нет смысла.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:46

Накопительная пенсия в Украине имеет смысл, если накопления будут производится по обменному курсу в долларах или в евро. Иначе девальвация пожрёт все накопления с процентами. Двадцать пять лет назад на 150 гривен можно было прожить месяц, сейчас с такой суммой даже в магазин не ходи.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:16

Re: Українці можуть отримати другу пенсію

  warlamp написав:Накопительная пенсия в Украине имеет смысл, если накопления будут производится по обменному курсу в долларах или в евро
валюту тоже инфляция "кушает".. 100 евро 10 лет тому и 100 евро сейчас по покупной способности не совсем одинаковые. Разве что металлические счета. И то не в одном а нескольких металлах.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:37

  Джон написав:
  warlamp написав:Накопительная пенсия в Украине имеет смысл, если накопления будут производится по обменному курсу в долларах или в евро
валюту тоже инфляция "кушает".. 100 евро 10 лет тому и 100 евро сейчас по покупной способности не совсем одинаковые. Разве что металлические счета. И то не в одном а нескольких металлах.


Если накопительная пенсия -это приговор, не подлежащий обжалованию, то потерь всё же меньше будет в валюте. Металлические счета- если без обычного геморроя с обналичиванием металла, то почему бы и нет?
warlamp
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