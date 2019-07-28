В Україні будуть допрацьовувати пенсійну реформу, а також запускати другу частину системи виплати пенсій.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:09
Українці можуть отримати другу пенсію
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:10
какое отношение к получению этой "второй пенсии" вообще имеет возраст? Должен иметь только срок выплат взносов и по достижению этого срока - человек может начать получать пенсию независимо от возраста.
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:53
Тоесть при заработной плате в 15к грн можно рассчитывать на пенсию 3700 грн?
Зачем она такая нужна? С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц и отправлять в банк под проценты.
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:44
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:17
Чем больше лет будет проходить, тем больше будет этот фонд, и больше будет стимул у каждого следующего правительства его украсть, путём обесценивания гривны, например, в 100 000 000 раз. Все ваши накопления станут эквивалентны 0
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44
Именно! Ведь, в теории, из этих пенсионных отчислений получается сверхдолгий депозит без возможности досрочного снятия - там должны быть соответствующие проценты. А в реальности там сейчас 10-12% годовых. Нет смысла.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:46
Накопительная пенсия в Украине имеет смысл, если накопления будут производится по обменному курсу в долларах или в евро. Иначе девальвация пожрёт все накопления с процентами. Двадцать пять лет назад на 150 гривен можно было прожить месяц, сейчас с такой суммой даже в магазин не ходи.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:16
Re: Українці можуть отримати другу пенсію
валюту тоже инфляция "кушает".. 100 евро 10 лет тому и 100 евро сейчас по покупной способности не совсем одинаковые. Разве что металлические счета. И то не в одном а нескольких металлах.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:37
Если накопительная пенсия -это приговор, не подлежащий обжалованию, то потерь всё же меньше будет в валюте. Металлические счета- если без обычного геморроя с обналичиванием металла, то почему бы и нет?
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