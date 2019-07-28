В чём шутка, поясните, пожалуйста?
Я понимаю, что разговоры про 15к зарплаты и 3,7к пенсии для кого-то смешны ввиду бОльших финансовых возможностей некоторых, но всё же...
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:48
В чём шутка, поясните, пожалуйста?
Я понимаю, что разговоры про 15к зарплаты и 3,7к пенсии для кого-то смешны ввиду бОльших финансовых возможностей некоторых, но всё же...
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:04
Re: Українці можуть отримати другу пенсію
Смешны не разговоры, ЗП как ЗП.
Но откладывать с 15 кгрн на пенсию 100 баксов, и даже 50 -- вот это смешно. Учитывая, что это статья, отдельная от сбережений, то есть на сбережения надо ещё что-то отложить. И это с ЗП, которой впритык хватит на текущие расходы, а хоть какие-то сбережения с такого дохода это уже подвиг
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:28
Ещё не стала депутатом, а уже ахинею несёт. Точно готовится на эфир к Шустеру.
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