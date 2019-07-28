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Українці можуть
отримати другу пенсію

Українці можуть отримати другу пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:48

  Faceless написав:
  DoooM написав:Тоесть при заработной плате в 15к грн можно рассчитывать на пенсию 3700 грн?
Зачем она такая нужна? С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц

Шутка дня

В чём шутка, поясните, пожалуйста?
Я понимаю, что разговоры про 15к зарплаты и 3,7к пенсии для кого-то смешны ввиду бОльших финансовых возможностей некоторых, но всё же...
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:04

Re: Українці можуть отримати другу пенсію

DoooM написав:
  Faceless написав:
  DoooM написав:Тоесть при заработной плате в 15к грн можно рассчитывать на пенсию 3700 грн?
Зачем она такая нужна? С такой зарплаты можно самому на пенсию откладывать по 50-100$ в месяц

Шутка дня

В чём шутка, поясните, пожалуйста?
Я понимаю, что разговоры про 15к зарплаты и 3,7к пенсии для кого-то смешны ввиду бОльших финансовых возможностей некоторых, но всё же...


Смешны не разговоры, ЗП как ЗП.
Но откладывать с 15 кгрн на пенсию 100 баксов, и даже 50 -- вот это смешно. Учитывая, что это статья, отдельная от сбережений, то есть на сбережения надо ещё что-то отложить. И это с ЗП, которой впритык хватит на текущие расходы, а хоть какие-то сбережения с такого дохода это уже подвиг
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:28

Ещё не стала депутатом, а уже ахинею несёт. Точно готовится на эфир к Шустеру.
Ratatui
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