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Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:31
Пропонуємо до обговорення:
У понеділок на валютному ринку особливого спокою як для клієнтів, так і для банків з Нацбанком - знову не буде.
Дивися повний текст Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:31
А при долларе по 20, цены понизятся?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:43
yuniverse Держи карман шире...
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