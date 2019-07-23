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Міжбанк: Понеділок
обіцяє бути неспокійним

Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:31

Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок на валютному ринку особливого спокою як для клієнтів, так і для банків з Нацбанком - знову не буде.

Дивися повний текст Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним.
R2
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А при долларе по 20, цены понизятся?
yuniverse
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yuniverse Держи карман шире...
gento44
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