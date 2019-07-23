У понеділок на валютному ринку особливого спокою як для клієнтів, так і для банків з Нацбанком - знову не буде.
Дивися повний текст Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:31
Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: Понеділок обіцяє бути неспокійним.
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:09
yuniverse
Дешеве пальне, дешевий імпорт матеріальних активів (машини, обладнання тощо) – все це та багато інших факторів призведуть до дефляції. +Дешеві імпортовані продукти та товари конкурентно тиснутимуть на цінову політику вітчизняних виробників, що у свою чергу призведе до подальшого зниження цін. Зі зниженням цін виросте реальна зарплата і збільшиться відповідно споживання, що, звичайно, запустить економіку.
Хм, здавалось би, що здорожчає експорт. Але при дефляції, ціни “устаканяться” і залишуться приблизно такими ж у валютному еквіваленті.
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:39
https://news.finance.ua/ru/news/-/45350 ... nfografika
как то пугающе выглядит:
в 2008 зп достигла 400уе
во втором квартале 2008 доллар с 5.05 "упал" до 4.85
сейчас что то похожее
..... совпадение?
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