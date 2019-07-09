«Богдан моторс» передала КП «Київпастранс» 12 нових 19-метрових тролейбусів «Богдан Т90117».
Дивися повний текст Києву передали нові тролейбуси з кондиціонерами і відеокамерами.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55
Києву передали нові тролейбуси з кондиціонерами і...
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Дивися повний текст Києву передали нові тролейбуси з кондиціонерами і відеокамерами.
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55
Видели мы уже эти ваши кондиционеры. Если нет больших открывающихся окон, то это душегубка. Кондиционеры у них имеются только на бумаге.
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