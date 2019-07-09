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Києву передали нові тролейбуси
з кондиціонерами і...

Києву передали нові тролейбуси з кондиціонерами і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55

Києву передали нові тролейбуси з кондиціонерами і...

Пропонуємо до обговорення:
«Богдан моторс» передала КП «Київпастранс» 12 нових 19-метрових тролейбусів «Богдан Т90117».

Дивися повний текст Києву передали нові тролейбуси з кондиціонерами і відеокамерами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55

Видели мы уже эти ваши кондиционеры. Если нет больших открывающихся окон, то это душегубка. Кондиционеры у них имеются только на бумаге.
p_a_l
 
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