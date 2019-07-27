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В Україні пропонують
змінити Трудовий кодекс

В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:43

В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс

Пропонуємо до обговорення:
Нові норми наберуть чинності з 1 січня 2020 р.

Дивися повний текст В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:43

Это все изменения или есть еще скрытые?
alex7gk
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