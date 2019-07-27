|
|
В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:43
Пропонуємо до обговорення:
Нові норми наберуть чинності з 1 січня 2020 р.
Дивися повний текст В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90032
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:43
Это все изменения или есть еще скрытые?
-
alex7gk
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 18.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор