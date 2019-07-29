Нові норми наберуть чинності з 1 січня 2020 р.
Дивися повний текст В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:43
В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують змінити Трудовий кодекс.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:07
Житловий забули. Толку з законів в країні, де більшість живе не за законом. Насамперед судді.
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