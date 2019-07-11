RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Укрпошта" встаносила
5000 платіжних терміналів

"Укрпошта" встаносила 5000 платіжних терміналів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59

"Укрпошта" встаносила 5000 платіжних терміналів

Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» встановила 5 тисяч платіжних терміналів у поштових відділеннях по всій Україні.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" встаносила 5000 платіжних терміналів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90032
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59

Что сделала "Укрпочта" встаносила???
4884707
 
Повідомлень: 38
З нами з: 21.11.13
Подякував: 83 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрпошта" може припинити доставку пенсій з 1 січня 1, 2
R2 » Чет 11 лип, 2019 19:54
11 414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 13:52
tanuwalaw
"Укрпошта" планує в 2019 році заробити 63 млн гривень
R2 » П'ят 12 лип, 2019 17:01
3 134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 13:49
tanuwalaw
"Укрпошта" планує закривати відділення в невеликих селах
R2 » П'ят 17 тра, 2019 11:54
2 176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 14:26
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.