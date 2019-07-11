|
|
"Укрпошта" встаносила 5000 платіжних терміналів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59
Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» встановила 5 тисяч платіжних терміналів у поштових відділеннях по всій Україні.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" встаносила 5000 платіжних терміналів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90032
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59
Что сделала "Укрпочта" встаносила???
-
4884707
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 21.11.13
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор