«Укрпошта» встановила 5 тисяч платіжних терміналів у поштових відділеннях по всій Україні.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" встаносила 5000 платіжних терміналів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59
"Укрпошта" встаносила 5000 платіжних терміналів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" встаносила 5000 платіжних терміналів.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|