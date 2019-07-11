«Укрпошта» встановила 5 тисяч платіжних терміналів у поштових відділеннях по всій Україні.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" встаносила 5000 платіжних терміналів.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:59
"Укрпошта" встаносила 5000 платіжних терміналів
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Дивися повний текст \"Укрпошта\" встаносила 5000 платіжних терміналів.
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:55
Банковский сектор не знает куда себя еще реализовать и начал заходит в Укрпочту. Скоро банковские услуги будут предлагать во всех сфера жизни человека.
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:35
Лучше бы побольше банкоматов установила, а то стыд и срам - на Теремках всего два банкомата, которые работают через раз. А вокруг по сёлам их вообще нет.
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