Таку думку в інтерв'ю РБК Україна висловив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.
Дивися повний текст Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:59
Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи.
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:59
люди до зеранів: чому ви голосували за зе?
зерани: ну шобы эта ... тарифы снизил и вот ну и война идет.
люди до зеранів (підніше): ну як тарифи як війна?
зерани: зе-е-е, зе-е-е
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:09
очередной сеанс уринотерапии для зеленого электората. А мне этот наркозависимый даже начинает нравится немножко)))
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:41
О, порохоботы уже вылезли... Методички предписывают убеждать, что если Зе ничего не меняет, значит Порошенко делал все правильно
Какая убогая чушь! Если Зе&Ко окажутся такими же ворами и непрофессионалами, какими были По&Ко, быстро уйдут - даже каденции не досидят. Второй раз народ в байку "не шатайте лодку, а то путеннападет" уже не поверит.
Неснижение тарифов госмонополий, формирующих многомиллиардные гешефты в пользу чинуш и олигархов, будет свидетельствовать не о наличии "рынка", а об отсутствии желания слазить с потоков и делать настоящие преобразования.
Скоро узнаем. Ждать осталось недолго...
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:59
>Скоро узнаем. Ждать осталось недолго...
и сколько будете ждать, клоуны? )))
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