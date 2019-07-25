Таку думку в інтерв'ю РБК Україна висловив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.
Дивися повний текст Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:59
Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи.
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:59
люди до зеранів: чому ви голосували за зе?
зерани: ну шобы эта ... тарифы снизил и вот ну и война идет.
люди до зеранів (підніше): ну як тарифи як війна?
зерани: зе-е-е, зе-е-е
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:09
очередной сеанс уринотерапии для зеленого электората. А мне этот наркозависимый даже начинает нравится немножко)))
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:41
О, порохоботы уже вылезли... Методички предписывают убеждать, что если Зе ничего не меняет, значит Порошенко делал все правильно
Какая убогая чушь! Если Зе&Ко окажутся такими же ворами и непрофессионалами, какими были По&Ко, быстро уйдут - даже каденции не досидят. Второй раз народ в байку "не шатайте лодку, а то путеннападет" уже не поверит.
Неснижение тарифов госмонополий, формирующих многомиллиардные гешефты в пользу чинуш и олигархов, будет свидетельствовать не о наличии "рынка", а об отсутствии желания слазить с потоков и делать настоящие преобразования.
Скоро узнаем. Ждать осталось недолго...
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:59
>Скоро узнаем. Ждать осталось недолго...
и сколько будете ждать, клоуны? )))
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:26
Все кандидаты были г., выбирали наименьшее. Хотели как лучше, но вышло как всегда.(с)
Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился, на его совести три десятка погибших и сотня покалеченных наших молодых ребят-вэсэушников, тарифы снижать не будут, русским и другим нацменам дулю по языку.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:02
"если ... через год экономика начнет расти темпами свыше 6%, а не 2,8%, как сейчас, то общество это почувствует"
Через год точно не будет 6% роста - это фантастика. Может, если года через 2 реального НЭПа вдруг и начнет расти свыше 6%, то в этом случае вступит в действие "эффект яреськи -40% " и - привет, долги. Кто-то новой их реструктуризацией в новой команде занимается, ведь уже с этой осени потребуются серьезные ресурсы на выплаты? (Привет от "лучшего" спеца финансам в мире - там в Пуэрто Рико пишут, что против нее уже майдан на четверть населения страны собрался, так она их отреформировала )
Плюс,уже к зиме, с газом и транзитом проблема в полный рост вырисовывается.Что-то как-то не сильно слышно решений А это -3% ВВП, к слову.
Откуда тогда начнется рост через год, я х.з.
Не понимаю. Вот вроде ж нормальные люди - ровно до момента их захода в правительство. Яценюк, помнится, тоже распинался про газ по экономически обоснованной цене в 70-100 долларов, а как стал премьером так начал говорить прямо противоположные вещи.
Теперь и этот туда же
Какой то дурью их всех там кормят?
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:26
Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
госдепы и соросы вкидывают им дурь и кукловодят, пользуясь их импотентностью и коррумпированностью.
Плюс запоребрик само собой подливает масло в огонь.
И есть еще много людей, которые свято верят в то что "заграница нам поможет, Запад с нами" (сам к сожалению пару лет назад в это верил, сейчас уже нет )
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