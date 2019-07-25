Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

Додано: Пон 29 лип, 2019 15:02

... через год экономикатемпами, а не 2,8%, как сейчас, то общество это почувствует"Через год точно не будет 6% роста - это фантастика. Может, если года через 2 реальногоа вдруг и начнет расти свыше 6%, то в этом случае вступит в действие "эффект яреськи -40% " и - привет, долги. Кто-то новой их реструктуризацией в новой команде занимается, ведь уже с этой осени потребуются серьезные ресурсы на выплаты? (Привет от "лучшего" спеца финансам в мире - там в Пуэрто Рико пишут, что против нее уже майдан на четверть населения страны собрался, так она их отреформировалаПлюс,уже к зиме, с газом и транзитом проблема в полный рост вырисовывается.Что-то как-то не сильно слышно решенийА это -3% ВВП, к слову.Откуда тогда начнется рост через год, я х.з.Не понимаю. Вот вроде ж нормальные люди - ровно до момента их захода в правительство. Яценюк, помнится, тоже распинался про газ по экономически обоснованной цене в 70-100 долларов, а как стал премьером так начал говорить прямо противоположные вещи.Теперь и этот туда жеКакой то дурью их всех там кормят?