RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий уряд не знижуватиме
комунальні тарифи

Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:59

Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в інтерв'ю РБК Україна висловив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.

Дивися повний текст Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:59

люди до зеранів: чому ви голосували за зе?
зерани: ну шобы эта ... тарифы снизил и вот ну и война идет.

люди до зеранів (підніше): ну як тарифи як війна?
зерани: зе-е-е, зе-е-е
kyiv7777
 
Повідомлень: 105
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:09

очередной сеанс уринотерапии для зеленого электората. А мне этот наркозависимый даже начинает нравится немножко)))
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:41

О, порохоботы уже вылезли... Методички предписывают убеждать, что если Зе ничего не меняет, значит Порошенко делал все правильно :mrgreen:

Какая убогая чушь! Если Зе&Ко окажутся такими же ворами и непрофессионалами, какими были По&Ко, быстро уйдут - даже каденции не досидят. Второй раз народ в байку "не шатайте лодку, а то путеннападет" уже не поверит.

Неснижение тарифов госмонополий, формирующих многомиллиардные гешефты в пользу чинуш и олигархов, будет свидетельствовать не о наличии "рынка", а об отсутствии желания слазить с потоков и делать настоящие преобразования.

Скоро узнаем. Ждать осталось недолго...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3088
З нами з: 02.05.18
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:59

>Скоро узнаем. Ждать осталось недолго...

и сколько будете ждать )))
Andrew Crow
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:26

  redmax11 написав:очередной сеанс уринотерапии для зеленого электората. А мне этот наркозависимый даже начинает нравится немножко)))


Все кандидаты были г., выбирали наименьшее. Хотели как лучше, но вышло как всегда.(с)
Зе войну не прекратил, с Путиным не договорился, на его совести три десятка погибших и сотня покалеченных наших молодых ребят-вэсэушников, тарифы снижать не будут, русским и другим нацменам дулю по языку.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 13.03.15
Подякував: 242 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:02

"если ... через год экономика начнет расти темпами свыше 6%, а не 2,8%, как сейчас, то общество это почувствует"

Через год точно не будет 6% роста - это фантастика. Может, если года через 2 реального НЭПа вдруг и начнет расти свыше 6%, то в этом случае вступит в действие "эффект яреськи -40% " и - привет, долги. Кто-то новой их реструктуризацией в новой команде занимается, ведь уже с этой осени потребуются серьезные ресурсы на выплаты? (Привет от "лучшего" спеца финансам в мире - там в Пуэрто Рико пишут, что против нее уже майдан на четверть населения страны собрался, так она их отреформировала :? )

Плюс,уже к зиме, с газом и транзитом проблема в полный рост вырисовывается.Что-то как-то не сильно слышно решений :| А это -3% ВВП, к слову.
Откуда тогда начнется рост через год, я х.з.

Не понимаю. Вот вроде ж нормальные люди - ровно до момента их захода в правительство. Яценюк, помнится, тоже распинался про газ по экономически обоснованной цене в 70-100 долларов, а как стал премьером так начал говорить прямо противоположные вещи.
Теперь и этот туда же :roll:
Какой то дурью их всех там кормят?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6029
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2873 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:26

Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи

  EKO написав:Не понимаю. Вот вроде ж нормальные люди - ровно до момента их захода в правительство. Яценюк, помнится, тоже распинался про газ по экономически обоснованной цене в 70-100 долларов, а как стал премьером так начал говорить прямо противоположные вещи.
Теперь и этот туда же :roll:
Какой то дурью их всех там кормят?


госдепы и соросы вкидывают им дурь и кукловодят, пользуясь их импотентностью и коррумпированностью.
Плюс запоребрик само собой подливает масло в огонь.

И есть еще много людей, которые свято верят в то что "заграница нам поможет, Запад с нами" (сам к сожалению пару лет назад в это верил, сейчас уже нет )
:evil:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 11.10.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:58

Подход абсолютно правильный.

Если дорого, то надо начать больше зарабатывать, а не клянчить снижения тарифов. (Конечно, если тебе не 70+ и ты не инвалид).
Nickoss1
 
Повідомлень: 94
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:04

  Nickoss1 написав:Подход абсолютно правильный.

Если дорого, то надо начать больше зарабатывать, а не клянчить снижения тарифов. (Конечно, если тебе не 70+ и ты не инвалид).


Почему пенсионерам и инвалидам особенные условия ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 398
З нами з: 22.07.11
Подякував: 140 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: laa1999 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Занижені тарифи на газ для населення спричинять...
R2 » Пон 29 лип, 2019 16:47
0 11
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 16:47
R2
Уряд планує збільшити кількість субсидіантів
R2 » Пон 29 лип, 2019 13:27
2 37
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 13:51
warlamp
Тепер не обдурите. 5 речей, які потрібно знати про новий...
R2 » П'ят 26 лип, 2019 21:54
1 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 21:54
oresta_bandyrska

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1661)
29.07.2019 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.