И где вы беретесь такие, пионэры, готовые всегда платить , чтобы им не сказали, забывая что такая "пионэрия" немного по другому называется ? Дело не в том дорого или нет - дело в том что несправедливо. В частности тарифов на газ и иже с ним.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:06
И где вы беретесь такие, пионэры, готовые всегда платить , чтобы им не сказали, забывая что такая "пионэрия" немного по другому называется ? Дело не в том дорого или нет - дело в том что несправедливо. В частности тарифов на газ и иже с ним.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:10
Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
То есть то что ПЕ за 4 года не сделал ЗЕ должен сделать за месяц? Особенно с шоколадной ВР и "петиными министрами"? Как минимум нет очередных баек про "надо поднять тарифы а то МВФ денег не даст")).. Кстати если кто заметил Петюни нет уже сколько, а Путин-не-напал почему то. пе-пе-пе правда не напал). Странно как то? И доллар не по 50+ как нам шоколадо-эксперты пророчили, если не Пе то по 50+ и выше.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:20
Re: Новий уряд не знижуватиме комунальні тарифи
Вот мозаика потихоньку и складывается..... Господин К своё вернул, а щас еще и куш начнет получать... А украинцы .... как всегда .... А зе ....
|